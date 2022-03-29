Mustafa Lek, Bayat’ta imam hatipli gençlere Atıf Hoca’yı anlattı

FATİH AKBAŞ

Bayat İmam Hatipliler Derneği (BAYİMDER) tarafından ‘İskilipli Atıf Hoca’ söyleşisi düzenlendi. Dernek merkezinde gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek katıldı.

Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek, konuşmasında ‘İskilipli Atıf Hoca’nın hayatından ve mücadelesinden bahsederek, yaptığı çalışmaları dile getirdi.

Lek, söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.

BAYİMDER Başkanı Mehmet Tilci ise söyleşiye katılarak ‘İskilipli Atıf Hoca’nın hayatına ve fikirlerine dair bilgiler verdiği için Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek’e teşekkür etti.