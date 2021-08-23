Mustafa Özcanbaz’ın yeni romanı yayınlandı

FATİH AKBAŞ

Eğitimci-Yazar hemşehrimiz Mustafa Özcanbaz’ın kaleme aldığı ikinci romanı Körük / Geride Kalanlar okuyucularla buluştu.

Mustafa Özcanbaz, yeni kitabı ile ilgili yaptığı değerlendirmede ikinci romanı Körük’ün İki Nokta Kitabevi’nden yayınlandığını belirterek, “Şükürler olsun. Körük/Geride Kalanlar çıktı. Dostlarımızın bir önceki romanımız Körük ile ilgili birçok soruları olmuş, böyle bitmemeli demişlerdi. İnşallah Çorum’un tanıtımına bir tuğla mesabesinde de olsa katkımız olmuştur” dedi.

Özcanbaz’ın, Bir Sivil Siyaset Modeli Aydınlar Ocağı ve Körük isimli kitapları da bulunuyor.