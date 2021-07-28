Mustafa Toprak babasını kaybetti

M.BURAK YALÇIN
Çorum eski Valisi Mustafa Toprak’ın babası Halilullah Toprak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Önceki gün Erzincan Camii Kebir Camii’sinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına, eski Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından Halilullah Toprak, Piri Sami Hazretleri mezarlığında toprağa verildi.
Hakimiyet, Halilullah Toprak’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.