Mustafa Yağız'a destek kermesi açıldı

M.BURAK YALÇIN

SMA Tip-1 hastası 3.5 yaşındaki Mustafa Yağız bebek için yakınları tarafından destek kermesi açıldı.

Karakeçili Mahallesi Azap Ahmet Sokak Numara 39’da (Eski Cinonlar Züccaciye yeri. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi girişi) gerçekleşen kermesin açılışına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da katılarak bağışda bulundu.

Mustafa Yağız’ın boğazındaki trakeyle nefes aldığını ve midesindeki beslenme tüpüyle mama yoluyla beslendiğini aktaran Mustafa Yağız’ın yakınları, “Mustafa Yağız’ın günlük 8-9 şişe mama yemesi gerekirken 3-4 şişe mamayla beslenmek zorunda kalıyor. Çünkü Mustafa’nın yaşı gereği doktorlar kilo kriteri koydular. Şu an 12.5 kilo. Eğer 1 kilo daha alırsa tedavi şansını kaybedecek. O yüzden tedavi parasını biran önce toplamamız gerekiyor” dediler.

Tedavi için 2 milyon 300 bin doların gerektiğini belirten Mustafa Yağız’ın yakınları, “Bu miktarın yüzde 43’ünü topladık. Kermesimiz 19 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak. Her iki haftada bir düzenli olarak destek kermesimizi açmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandılar.