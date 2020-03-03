Mustafa Yağlı’dan 30. yıl ziyareti

MURAT ÇETİN

Yağmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yağlı gazetemizi ziyaret ederek, 30. Kuruluş yılımızı tebrik etti.

Mustafa Yağlı, “Hakimiyet’in gönlümüzdeki yeri her daim özeldir ve öyle olmaya devam edecek.” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan ve Hakimiyet çalışanları ile görüşerek, nice yıllara dileğini paylaşan İş Adamı Mustafa Yağlı’nın gazetemizi ziyareti, Hakimiyet ailesi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılık buldu.

Hakimiyet’in Çorum için öneminden ve sağladığı katkılardan söz eden Mustafa Yağlı, “Hakimiyet Çorum’a ve Çorumlular’a mâl olmuş bir gazetemiz. İyi niyet, ilke ve toplum yararını ön planda tutan yapısıyla her ortamda gururla bahsettiğimiz Hakimiyet’in varlığı her zaman bizim için gurur kaynağı olmaya devam edecek. Kuruluşundan bugüne kadar emek veren ve bu hizmet bayrağını taşıyan tüm kardeşlerimizi gönülden kutluyorum. Başarınız daim olsun, Hakimiyet nice yıllara ulaşşın.” sözleriyle temennilerini dile getirdi.