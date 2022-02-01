Mustafa Yolyapar'ın ismi parkta yaşayacak

FATİH AKBAŞ

Çorum Haber Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni merhum Mustafa Yolyapar'ın adı parkta yaşayacak.

Belediye Meclisi’nin bugün yapılan Şubat ayı toplantısında merhum gazeteci Mustafa Yolyapar’ın isminin Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 5.Sokak’ta bulunan Beyaz Park’a verilmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye Meclisi toplantısında, Beyaz Park’a merhum gazeteci arkadaşımız Mustafa Yolyapar’ın ismi verildi. Başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın Bey ve Belediye Meclis üyelerimiz ile destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022, 18:18