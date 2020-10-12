Mustafa Yolyapar kabri başında anıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, merhum Gazeteci Mustafa Yolyapar’ın vefatının 6. yıl dönümü nedeniyle dün Ulu Mezarlık’ta anma programı düzenledi.

Anma programına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, Yazı İşleri Müdürümüz Fatih Akbaş ve basın mensupları katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ile aile fertlerinin de hazır bulunduğu programda, 6 yıl önce hayatını kaybeden Mustafa Yolyapar dualarla anıldı.

Yolyapar’ın kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından karanfil bırakıldı.

Anma programında duygu ve düşüncelerini dile getiren Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, altı yıl önce ebediyete uğradıkları meslektaşı Yolyapar’ın iyi bir insan olduğuna şahitlik ettiğini belirterek, “Meslekte tatlı bir rekabetimiz vardı. Rekabet ederken de aynı zamanda yardımlaşırdık da. Mert ve dürüst bir gazeteci olduğuna şahitlik ederim” dedi.

Cemiyet Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da merhum kardeşini erken yaşta kaybettiklerini ve acısını hala taşıdıklarını ifade ederek, “Eski Belediye Başkanımız Prof. Dr. Arif Ersoy, Mustafa’yı kaybettiğimizde “şahitlik ederim ki Mustafa iyi bir insandı” demişti. Geride kalan bu. “İyi bir insandı” dedirtmek. Dürüst, namuslu, temiz, insansever bir kişilikti. Ne yazık ki erken kaybettik. Acısını hala taşıyoruz” diye konuştu.

Mehmet Yolyapar, programa katılan tüm sevenlerine de teşekkür etti.

Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak’ın yaptığı duanın ardından da anma programı sona erdi.