Mustafa Yolyapar Parkı hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından Beyaz Park olarak bilinen parka 8 yıl önce hayatını kaybeden Çorum Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar’ın ismi verildi. Çocuk oyun alanlarından yürüyüş yoluna, yeşil alanlardan kameriye ve ışıklandırmasına kadar yenilenen park dün yeni ismi ile yeniden hizmete açıldı.

Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 5. Sokak’ta bulunan parkın açılışına Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, bazı birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

ERZEN: YOLYAPAR FEDAKARCA ÇALIŞAN BİR ARKADAŞIMIZDI

Açılışta konuşma yapan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, parklara isim verilmesi hususunda Belediye’nin anlayışını takdir ettiğini ve isimleri özenle seçtiklerini belirterek bundan dolayı da şükran duyduğunu aktardı.

Mustafa Yolyapar’la aynı dönem çalıştıklarını da ifade eden Şevket Erzen, Yolyapar’ın fedakarca çalışan bir gazeteci olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Helal rızık peşinde çalışılan her iş kutsaldır. Bazı meslekler biraz daha bunu aşar. Bizimde yapmaya gayret ettiğimiz gazetecilikte bundan birisidir. Hem rızık peşinde hem de topluma faydalı olmaya çalışıyor. Mustafa Yolyapar helal rızık için fedakarca çalışırken toplumsal olaylara da çok değinen bir arkadaşımızdı. Toplum için fedakarhane bir şekilde gayret ederdi.”

YOLYAPAR: KARDEŞİM GAZETECİLİK ADINA ÇORUM’DA İYİ ŞEYLER YAPTI

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da kardeşi Mustafa Yolyapar’ın gazetecilik adına Çorum’da iyi şeyler yaptığını dile getirerek, “Tanıyan herkesin sevdiğini biliyorum. Gönüllerde yer bıraktı. Çok erken kaybettik. Allah’tan rahmet diliyorum. Belediye Başkanımız başta olmak üzere meclis üyelerine kadirşinaslıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

KUBALI: YÖNETİCİLERDEN HESAP SORAN GAZETECİLER DEMOKRASİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise Çorum Belediyesi’ne açmış olduğu parklardan dolayı ve bu parklara değerli isimlerin verilmesinden ötürü tebrik ettiğini söyleyerek, “Gazetecilik demokrasinin, halkın sesidir. Yöneticilerden hesap soran gazeteciler bu anlamda demokrasi açısından son derece önemlidirler. Mustafa Yolyapar’ın ismi sonsuza dek burada yaşayacak. Gelecek kuşaklar da bu şekilde gazeteciliğin önemini anlayacaklar ve birbirlerine anlatacaklar” diye konuştu.

AŞGIN: BİRBİRİMİZİ SEVMEK VE SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yapılan işlerin iltifata tabi olduğunu, birçok meslek grubunun bunu hak ettiği gibi gazetecilerinde hak ettiğini vurgulayarak, “Aynı siyasi partiye oy vermek zorunda değiliz. Her birimiz farklı siyasi partiye oy verebilir, farklı düşünebilir, farklı kurumlarda, farklı sivil toplum kuruluşlarında bu şehire, insanlığa hizmetkar olabiliriz ama birbirimizi sevmek zorundayız. Saygı göstermek zorundayız. Birbirimizin elini hiç bırakmamalıyız ki ülkemiz müreffeh olsun, şehrimiz huzur beldesi olsun” şeklinde konuştu.

Geçmişten beri Çorum’da medya sektörünü yakından tanıyan birisi olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Aşgın, “Eğer Mustafa Yolyapar kalplerde yer edinmemiş bir isim olmasaydı, gönüllerde adının bir karşılığı olmasaydı bugün bu açılışı yapmamız mümkün değildi. İsmin parka verilmesi konusu açıldığında hemen verelim dedik” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından park kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Mustafa Yolyapar’ın isminin parka verilmesi Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin talepleri doğrultusunda 1 Şubat 2022 tarihli Belediye Meclisi Toplantısında karar altına alınmıştı.