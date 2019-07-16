FATİH BATTAR

Yapımına 2018 Nisan ayında başlanan Yeni İŞKUR binasının tamamlanması için müteahhit firmanın kararı bekleniyor.

%70’i tamamlanan bina, hatırlanacağı üzere 2019 Ocak ayında iki işçinin asansör boşluğuna düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından inşaat durmuştu. Ocak ayından bu yana çalışmaların durduğu bina ile müteahhtin firmanın kararı bekleniyor.

İki işçinin ölümünden sonra yüklü bir tazminat öedeyecek olan firma, tasfiye kararı aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iki işçinin ölümünden sonra müteahhit firmanın devam etmesini istedi ancak müteahhit firma, tasviye kararı aldı.

Edinilen bilgilere ödeyeceği tazminattan dolayı sıkıntılı günler geçiren firma, inşaata devam etmeyecek. Firmanın devam etmemesi durumunda binanın tamamlanması için yeniden ihaleye çıkılacak