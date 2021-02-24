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‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ adlı program Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un teşrifleriyle gerçekleştirilen programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, bazı eğitim yöneticileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

AK Parti İl Başkan Vekili Emre Turan, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı M. Fatih Temur ve bazı teşkilat yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

ÇİÇEK YERİNE FİDAN BAĞIŞ SERTİFİKASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Çorum ziyareti anısına 19 fidan toprakla buluştu.

Çorum’da görev yapan öğretmenler adına hazırlanan fidan bağış sertifikası, Bakan Selçuk’a takdim edildi.

Sertifikada, “Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere yapılan bu katkıya vesile olduğunuz için teşekkür ederiz” ifadelerine de yer verildi.

‘MUTLU ÇOCUKLAR, GÜÇLÜ TÜRKİYE’

Öğretmenlerin hazırlayıp sunduğu programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu’nu anlattı.

‘Mutlu çocuklar, güçlü Türkiye’ sloganıyla düzenlenen programda kürsüye davet edilen Vali Mustafa Çiftçi de katılımcılara hitaben bir selamlama konuşması yaptı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda sahneye gelen Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Ziya Selçuk’a hediye takdim etti. Bakan Selçuk da Çorum’da görev yapan öğretmenleri temsilen bazı eğitimcilere hediyeler verdi.

ÖĞRETMENLERDEN MÜZİK DİNLETİSİ

‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ programında sahne alan müzik öğretmenleri, seslendirdikleri türkülerle büyük alkış aldılar.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nden Aycan Leblebici ve Emrah Demir, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi’nden Barış Hardal, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’ndan Dilber Çolak, Yunus Emre Ortaokulu’ndan Hasan Akay, Çorum Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan Orçun Dinçer Çetin ve 23 Nisan Ortaokulu’ndan Osman Çağatay Kaya, Aşık Veysel’in ‘Mecnun’um Leyla’mı gördüm’, ‘Gide gide bir söğüde dayandım’ ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına ‘Mağusa Limanı’ adlı eserleri seslendirdiler.

Program, konuşmalar ve yapılan sunumlarla sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çorum ziyaretinin ardından karayoluyla Ankara’ya döndü.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 18:57