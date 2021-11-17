EROL TAŞKAN

Rıza Özçiftçi isimli vatandaş, sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret dolu yorumlar üzerine önceki dönem Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü’den özür dilemek zorunda kaldı.

“Herkes eleştiri hakkına sahiptir. Ancak…” diyerek yaşananları sosyal medya hesabından anlatan Muzaffer Külcü, vatandaşın özür dilemesi üzerine özrünü sayfasından yayınlamak şartıyla davasından vazgeçti.

Muzaffer Külcü’den özür diledi

“Aslolan insanların birbirlerinin hukukuna saygılı olarak yaşamasıdır.” diyen Muzaffer Külcü, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı; “Herkes eleştiri hakkına sahiptir. Özellikle toplumsal bilinirliği yüksek kişilerin eleştiriye daha açık olması gereği de bir gerçektir.

Ancak bu hiç kimsenin bir başkasına hakaret etmesine, haksız itham ve isnatlarda bulunmasına izin vermez. Kim bu sınırları aşarsa sonuçlarına da katlanmak zorundadır.

Hayatımda hiç görmediğim bir insan olan Rıza Özçiftçi kendi ifadesiyle partimi sevmediği için yaptığı bir yorum dolayısıyla yargı kararıyla bu özrü yayınlamayı kabul etti. Facebook hesabında bir ay boyunca bu paylaşımı sabit tutacak. Özür dilemek bir erdemdir. Ben de kabul ettim.

Bu mecralar istediğin şeyin yazıldığı, herkesin yazdığının, söylediğinin yanına kaldığı mecralar olmamalıdır. Sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla şikayetimiz sonucu ceza alan başka kişiler de var. Ama aslolan bu değildir; birbirinin hukukuna saygılı yaşatmaktır.”

Öte yandan özür dileyen Rıza Özçiftçi de, bir ay süresince sayfasının başında sabitlenmiş paylaşım olarak kalması şartıyla yayınladığı özür metninde şöyle dedi;

"Sayın Muzaffer Külcü’den özür diliyorum. Facebook’ta doğruluğunu, yanlışlığını bilmediğim sözler yazarak Sayın Muzaffer Külcü’nün kişiliğine haksız bir saldırı yaptığımı kabul ediyorum. Bu sebeple kendisinden özür diliyorum.

Özür dilemem üzerine işi dava sürecine götürmeyip kapattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Herkese açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kendinize, ailenize ve dostlarınıza söylenmesini istemediğiniz sözleri siz de başkaları için söylemeyin, yazmayın. Bu hem suçtur, hem de vebaldir. Ayrıca geleceğimizin teminatı miniklerimize tatlı, çikolata ve oyuncak alınarak, onların mutluluğuna vesile olabilmek için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağış yapmayı taahhüt ediyorum.”



Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021, 13:43