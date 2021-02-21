Muzaffer Külcü’nün amcası dualarla defnedildi

EROL TAŞKAN
Çorum Belediyesi eski Başkanı Avukat Muzaffer Külcü’nün amcası Sadi Külcü (69)vefat etti.
Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Sadi Külcü, cumartesi günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Bayat Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedilen merhumun cenazesine AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, Alper Zahir, Murat Erdem ve çok sayıda cemaat katıldı.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.