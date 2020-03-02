Müzebüs’ün yeni durağı Çorum

Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihindeki gelişmeleri yansıtan ülkemizin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermeye devam ediyor.

Müze koleksiyonundan seçilmiş 70 objeyle Türkiye’yi il il gezerek öğrencilerle buluşan Müzebüs, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem yolculuğuna başladı. 28 ilde 130 okulu ziyaret edecek Müzebüs’ün yeni durağı ise Çorum.

Kısıtlı imkânlar, uzaklık gibi nedenlerle müzeye gelemeyen öğrencilere ulaşmak için 2003 yılından beri il il dolaşan Rahmi M. Koç Müzesi’nin gezici müze geleneği bu yıl da devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna başlayan Müzebüs Çorum’da öğrencilerle buluşuyor.

Müzebüs’ün Çorum turu, 2 Mart tarihinde Sungurlu ilçesindeki Memiş Bekmezci Ortaokulu ile başladı. Müzebüs, 3 Mart tarihinde Merkez ilçesindeki Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu’nu, 4 Mart tarihinde Merkez ilçesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nu, 5 Mart tarihinde Boğazkale ilçesindeki Evci Ortaokulu’nu ziyaret edecek. Müzebüs son olarak 6 Mart tarihinde TEGV Çorum Öğrenim Birimi’nde öğrencilerle bir araya gelecek.

Müze görmeyen çocuk kalmayacak

Diğer müzelerden farklı olarak tek bir yöne ve döneme ait olmadan gelenekselle çağdaşı aynı zeminde buluşturan Rahmi M. Koç Müzesi’nin, çocukların sosyal ve kültürel gelişimi için 2003 yılında başlattığı gezici müze projesi “Müzebüs” yola çıktığı günden bu yana 2 bin 361 okulun 518 bin 35 öğrencisine ulaştı.

Eğitim-öğretim yılı boyunca yaz kış, köy kasaba demeden ilerleyen Müzebüs’te ulaşım, iletişim, kuvvet-hareket ve çevre bilinciyle ilgili teknolojik gelişimi gösteren 70 obje sergileniyor. Bu objeler arasında buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, güneş saati, güneş pilli araba vb. bulunuyor. Müzebüs’ün ziyaret rotasında yer alan okullar milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçilerek belirleniyor.

Müzebüs hakkında:

Yılda 28-30 il dolaşan Müzebüs her ilde Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla seçilen okullarda, öğrencilerle müze objelerini buluşturuyor. Müzebüs’te iki eğitmenin rehberliğinde 70 müze objesi hakkında öğrencilere bilgiler veriliyor. Çocuklar objeleri yakından görebildikleri gibi onlara dokunabiliyor.