MY Eğitim Kurumları Zirvesi Çorum’da yapıldı

Murat Yıldırım (MY) Eğitim Kurumları’nın 9 il 16 kampüste faaliyette olan tüm kurucu, idareci ve zümre başkanı öğretmenleri Çorum’da buluştu.

Çorum’da gerçekleşen 2022 - 2023 Genişletilmiş Eğitim ve İstişare Zirvesi’nde konuşan Pınar Koleji ve MY Okulları kurucusu Murat Yıldırım, üç günlük çalışmanın, geleceğin teminatı olan öğrenciler ve okullar adına hayırlara vesile olmasını dileyerek otuz yıl önce insanlığa yapılacak en büyük yatırımın ‘eğitim’ olduğunu dile getirerek yola çıkan Pınar Koleji’nin şimdi koca bir çınar olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

MY Kolej kurucu, idareci ve zümre başkanı öğretmenler, üç günlük verimli çalıştayın ardından önemli kararlara imza atarken, ulusal 22 yayınevinin okulda açtığı stantlarda yeni dönem için anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm gruplarda kullanılacak Türkçe ve yabancı dil kaynak kitaplarını inceleme şansı da buldu. (Haber Merkezi)