MYO'da yapılan mescitte sona yaklaşıldı

Çorum Belediyesi, Ali Kuşçu Mescidindeki çalışmalarda sona yaklaştı. Mescid, bazı eksikliklerin giderilmesiyle ibadete hazır hale gelecek.

Fatih Caddesinde bulunan, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) yerleşkesi içerisinde yer alan Ali Kuşçu Mescidinde incelemelerde bulunan Başkan Aşgın, 500 kişilik mescitteki çalışmaları tamamlama aşamasına geldiklerini söyledi. Çalışmaların %95’inin tamamlandığını belirten Başkan Aşgın “İbadethanelerimizin yeninden yapılması ve güzelleşmesi adına Çorum Belediyesi olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda üniversitemiz öğretim görevlileri, öğrencileri ve o çevrede bulunan hemşehrilerimize yakın konumda bulunan Ali Kuşçu Mescidimizde çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Kısa süre içerisinde de ibadete hazır hale getireceğiz.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 19:18