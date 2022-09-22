MYO’da ‘Aşçılık’ ile ‘Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri’ programları açıldı

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda iki yeni program daha açıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, Meslek Yüksekokulu’nun Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü kapsamında ‘Aşçılık Programı’ ve Hukuk Bölümü kapsamında ise ‘Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programları’nın açıldığını belirtti.

Turizmin ülkemizin en başarılı sektörleri arasında yer almasının yanı sıra Türk Mutfağının dünya sıralamasında önemli bir konumda bulunması, aşçılık mesleğine olan talebi her geçen gün artırıyor.

Bu ihtiyacı dikkate alan Meslek Yüksekokulu, sofra kültüründen yemek yapma becerisine kadar gastronomi ile ilgili tüm teori ve uygulamaları kavramış olan nitelikli bireyler yetiştirip çalışma hayatına kazandırmak amacıyla Aşçılık Programının açması çalışmaları başlatıldı ve yapılan başvuru YÖK tarafından kabul edildi. Program mezunları, yiyecek-içecek işletmeleri, konaklama tesisleri, kamu kurumlarının mutfak departmanları gibi alanlarda kariyer yapma vasfına sahip olacak.

Güvenlik ihtiyacının birey ve toplumun temel gereksinimleri arasında yer alması, özel ve kamusal hizmetler içerisinde güvenliğe yönelik uygulamaların önemini giderek artırmakta. Bu gerçekliği gözeten Meslek Yüksekokulu, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde barındırılan tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması, denetimli serbestlik müdürlüklerindeki hükümlülerin denetim ve izlenmesinin sağlanması gibi konularda kalifiye eleman yetiştirip istihdama kazandırmak amacıyla ‘Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı’ programını açtı.

Program mezunları, ceza infaz kurumları, çocuk eğitim evleri ve denetimli serbestlik müdürlükleri gibi kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörün güvenlik hizmetleri ile ilgili birimlerinde de kariyer yapma niteliğine sahip olacak.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan SBMYO Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, gerek ülkemizin gerekse bölge ve şehrimizin gelişimi, kalkınması için reel sektörün ve kamunun ihtiyaçları doğrultusunda istihdama yönelik bölümler, programlar açmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Doç. Dr. Işık, bu bağlamda açtıkları Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri ile Aşçılık programlarının istihdam olanakları yanında dikey geçiş imkânları geniş, öğrenci doluluk oranları son derece yüksek programlar olduğunun altını çizdi. Doç. Dr. Işık, programların açılışında başta Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti. (Haber Merkezi)