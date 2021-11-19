Nafaka parası için Cuma çıkışı para topladı!

Çorum’da Mehmet Arslan isimli bir vatandaş, Cuma namazı çıkışı Çakır Cami önünde kayınpederine nafaka parası yetiştiremediğini iddia ederek, ilginç bir eyleme imza attı.
Arslan üzerinde, “Kızını gösterip babasıyla evlendirdiler. 5 yıldır boşanamadığım eski kayınpederime yoksulluk nafakası ve tazminat parası topluyorum. Çocuklarımı icrayla gösteren, ekmek tekneme icra koyan, kamyonetimi Yediemin'e çektiren, banka hesaplarıma bloke koyan 50 milyonluk kayınpederime para yetiştiremiyorum” yazılı pankartla vatandaşlardan namaz çıkışı para topladı.
Mehmet Arslan’ın ilginç eylemine şahit olan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2021, 18:42