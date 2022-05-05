Naim Altıaylık vefat etti

M.BURAK YALÇIN
Kısmet Petrol Kurucusu, iş insanı Yavuz Altıaylık ve Av. Gonca Meroğlu’nun babaları, Gönül Altıaylık’ın eşi, Mali Müşavir Naim Altıaylık hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi 6 Mayıs Cuma günü(yarın) saat 11.00’de Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Ulu Cami’ye getirilip öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022, 13:29