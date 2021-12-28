Nakliyeci ve şoför esnafı dert yandı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, şoför ve nakliyeci esnafının sorun ve talepleri hakkında bilgi alarak partinin çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.

Tahtasız ve parti yöneticileri, Kamyoncular Kooperatifini ve Kamyoncular Garajını ziyaret ederek şoför ve nakliyeci esnafı ile buluştu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı, aynı zamanda Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı Hasan Eker, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan ve şoför esnafının katılımı ile bir istişare toplantısı yapan Tahtasız, daha sonra ise Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Tahtasız, toplantı ve ziyaretleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de kamyoncularla yaptığı çalıştayda aldığı kararları paylaştı.

Şoför ve nakliyeci esnafı, Çorum Şeker Fabrikası’nın öncelikle Çorumlu kamyoncuları tercih etmesini, Çorum’daki oda, birlik ve kooperatiflerle işbirliği yapılmasını isteyerek, belgesiz çalışan nakliyeci ve komisyoncuların denetlenmesini istedi. Tonajlı araçların denetiminin tam olarak yapılmadığını ve bu durumun haksız rekabete yol açtığını dile getiren esnaf, trafik ve kasko fiyatlarının da yüksekliğinden yakındı.

Mazot fiyatlarının yüksekliğinden dert yanan esnaf, ayrıca kamyon plakasının bir değerinin olmasını, şoförün belgesini ve plakasını satabilmesi gerektiğini kaydetti.

Nakliyeci ve şoför esnafının üretici ile tüketiciyi buluşturan kişiler olduğunu ve taşımacılık yaparak çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini anlatan esnaf, Bağ-Kur primlerinin de uygun koşullara getirilmesini talep etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise; nakliyeci ve şoför esnafının sorunlarını çok iyi bildiklerini, çözüm için paket program hazırladıklarını söyledi.

Tahtasız; esnafın sorunlarını şu başlıklarla özetledi:

“Sektörde bir çatı örgütü bulunmaması, sağlıksız rekabet ortamı, mesleğin itibarsızlaştırılması ve nitelikli eleman eksikliği, ulusal standartların AB ile uyumsuzluğu, KDV alacaklarının zamanında ödenmemesi, yeterli dinlenme alanı bulunmaması, kantar bakımlarının yapılmaması, fahiş otoyol ve köprü geçiş ücretleri, gümrüklerde yüksek akaryakıt fiyatlaması, mazot desteği olmaması, asgari fiyat tarifesi olmaması, dış politikadaki istikrarsızlık, taşıma yönetmeliğinin güncel olmaması.

YAPILMASI GEREKENLER

Bütün nakliye sektörünü toparlayacak bir çatı örgütü kurularak sektör bileşenlerinin sesinin duyulmasını sağlamak,

Avrupa Birliğinde uygulandığı gibi hurda desteği, K1 belgelerinin yolcu taşımacılığında olduğu gibi devredilebilmesi ya da satılabilmesi gibi hususlarda engeller kaldırılmalıdır. Tır plakaları da taksi plakaları gibi tahdide tabii olmalıdır.

Meslek okulları ve üniversitelerde sektöre nitelikle eleman yetiştirmeye yönelik bölümler açılmalıdır.

Avrupa Birliği standartlarına uygun araçlar üretilmeli, önümüzdeki yıllarda karşılaşılabilecek şartlara uygunluğu sağlanmalıdır.

KDV alacakları gibi devletten gelecek ödemeler düzene sokulmalı, gecikme halinde faiziyle ödeme yapılmalıdır.

Çalışma saatleri Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygun şekilde düzenlenmeli ve denetlenmelidir. Aynı zamanda dinlenme alanları da uluslararası standartlara uygun hale getirilmelidir.

Ülke genelinde kantarlar düzenli denetlenmeli ve gerekli bakımları yapılmalıdır.

Yap-işlet-devret şeklinde hayata geçirilen otoyol ve köprülerin maliyeti hesaplanarak, üzerine makul bir kar eklemek suretiyle devlet işletmesine alınmalıdır.” (Haber Merkezi)