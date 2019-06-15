Narlı’ya acil yardım ödeneği yapılacak

M.BURAK YALÇIN

Meclis toplantısında konuşma yapan AFAD Müdürü Elvan Kaya, Narlı’da yaraları sarmak için acil yardım ödeneği istediklerini belirterek, bu ödenekten vatandaşlara yardım edileceğini söyledi.

İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları sona erdi.

İl Genel Meclisinin Haziran ayı 5’inci toplantısı dün Meclis Başkanı Osman Günat başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda Özel İdarede Avukat sayısının yetersiz olması ve duyulan acil ihtiyaç nedeni ile Avukatlık Hizmetleri sınıfında yer alan ve boş bulunan 6 dereceli 1 adet Avukat kadrosunda kadro karşılığı tam sözleşmeli Avukat çalıştırılması hususu ve İl Sağlık Müdürlüğüne ambulans hizmetlerinde kullanılmak üzere verilen 2006 model Volkswagen Caravelle marka aracın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile Özel İdaresine teslim edildiği, Oğuzlar Belediyesinin sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet ambulansa ihtiyacı olmasından dolayı söz konusu ambulansın bedelsiz olarak Oğuzlar Belediyesine devredilmesi hususuda görüşülerek kabul edildi.

Oturuma katılan AFAD Müdürü Elvan Kaya ise geçtiğimiz günlerde Narlı Köyü’nde meydana gelen hortumda zarar gören evlerle ilgili açıklama yaptı.

Narlı Köyü’nde ilk günden itibaren ilgili kurumların sahaya indiğini belirten Elvan Kaya, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

26 konutun hasar gördüğünü, 25’inin çatısının birisinin ise ağır hasar aldığını ifade eden Kaya, “Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin desteğiyle 15 bin çatı tuğlası 5 binde kiremit hibe alındı. Bunun dışında köylünün çatılarını onarmaları için gerekli çıta, çivi, elektirik kabloları da kaymakamlık tarafından alınıp köylere dağıtım yapıldı. Narlı’da tüm işlemler eksiksiz bir şekilde yerine getirildi. Acil yardım ödeneği getireceğiz. Bu ödenektende vatandaşlara yardım edeceğiz. AFAD olarak “bir can bir cihandır” felsefesi ile 7-24 çalışıyoruz” dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ise desteklerinden dolayı Çorum ve Osmancık TSO’ya kiretmit ve çatı tuğlası desteklerinden dolayı teşekkür ederek Özel İdare’nin ise nakliyesini yapacağını söyledi.