Nasip böyle bir şey

EROL TAŞKAN

Almanya'da gurbetçi olarak yaşayan Hakimiyet'in eski personeli Erhan Esenyel, Çorum'a gelişinde gazetemize 4 çift koltuk değneği getirdi. Bizim bir talebimiz olmamasına rağmen, üstelik kendisi de niye getirdiğini tam da bilmeksizin yaptı bu işi.

Akülü araç başta olmak üzere, gazete olarak yürüttüğümüz tüm engelli kampanyaları ve sosyal işlerle ilgili desteğini esirgemeyen Erhan Esenyel'in koltuk değneği meselesi, gazetemize dün gerçekleşen ziyaretle anlamını buldu.

Ziyaretimize gelen değerli kardeşimiz Meryem Etki ile sohbet ederken, laf lafı açtı koltuk değneklerini kaybettiğini öğrendik. Yaklaşık 20 gündür büromuzun bir köşesinde duran koltuk değnekleri aklımıza geldi. İçlerinden birisi tam da ölçmüş gibi, Meryem kardeşimizin boyuna uygun çıktı.

Şimdi Erhan Esenyel kardeşimizin Çorum'a gelir gelmez ayağının tozuyla gazetemize geldiği o güne dönecek olursak, Erhan'la aramızda geçen sohbeti dün gibi hatırlıyorum.

Almanya'dan otomobiliyle çıkıp gelen bir ailenin mutlaka kendine göre bagajı olur ve biraz da sınırları zorlar. Eminim ki, getirmeyi planladığı kimi eşyalarını getirememiştir bile. Ona rağmen, 4 çift koltuk değneğini bagaja sıkıştırıp, binlerce kilometre öteden sanki Çorum'da koltuk değneği yok gibi, Çorum'a getir.

Bunu Erhan'a sorduğumda, Erhan kardeşim de, "Ağabey, aslında çok pahalı bir şey değil, üstelik her yerde bulunabilir bir malzeme. Fakat ne olduysa oldu, mutlaka getirmem gerekir gibi bir zorunlulukla, koltuk değneklerini arabaya yükledik, Çorum'a getirdik." demişti.



İşte, bu zorunluluğun sebebi, dün anlaşıldı ki, Meryem'in koltuk değneğine ihtiyacı varmış ve bunun duasını almak da Erhan kardeşimize nasipmiş. Yani diyeceğim o ki, bizim aklımız ermese de, bir planlayan var. Duaya kapı açan var. İyilikten nasiplendiren var.

İyiliklerle gönlünü donatmaktan geri durmayan Erhan kardeşim, sen ne güzel bir kardeşsin ki, niye olduğuna bile anlam veremediğin işlerden Rabbim seni nasiplendiriyor. İyi niyetin var olsun, dua kapıların hiç kapanmasın.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 11:31