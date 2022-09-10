Nazilli Belediyespor:0-Çorum FK:2

Çorum FK ligin üçüncü hafta maçında Nazilli Belediyespor deplasmanında galibiyet arıyor.

Ligin ilk iki haftasında bir beraberlik ve bir galibiyet alan Çorum FK grupta iddiasını ortaya koymak için zorlu deplasmanda kazanmak için mücadele edecek.

Karşılaşma Ankara bölgesi tecrübeli hakemi Burak Olcar’ın düdüğüyle başladı.

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17. dakikada Çorum FK'dan Zafer Kurşunlu sarı kart gördü.

44. dakikada Çorum FK'dan Erkan Kaş sarı kart gördü.

45+2'de Çorum FK'dan kaptan Murat sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

62. dakikada Mehmet Akyüz'un golüyle Çorum FK 1-0 öne geçti.

68. dakikada Nuh Aşkın'ın kendi kalesine attığı gol ile Çorum FK farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşma 2-0 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022, 18:39