Çorum’da Kemal Öz Gıda firmasını ziyaret eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, mantı ve erişte üretimini inceledi. Nazlıaka, üretim aşamalarını bizzat cep telefonuna kaydederek, firma sahibi Suat Atalay’ı tebrik etti.

Partiye yeni katılan üyelerin rozetini takmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak amacıyla Çorum’a çıkarma yapan Nazlıaka ve beraberindekiler, aynı zamanda CHP İl Genel Meclis Üyesi olan Suat Atalay’ın sahibi olduğu Kemal Öz Gıda’yı ziyaret etti.

Personel durumu, üretim, yaşanan sorunlar ve talepler hakkında Suat Atalay’dan bilgi alan Nazlıaka, daha sonra üretim tesislerini gezdi.

Mantı ve erişte üretim aşamalarını cep telefonuna kaydeden Nazlıaka, firmayı tebrik etti.

Aylin Nazlıaka’ya ziyareti sırasında; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Kadın Kolları MYK Üyesi Füsun Sökmez, Kadın Kolları Genel Saymanı Aliye Timisi Ersever, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve bazı parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)