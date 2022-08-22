 Atatürk Anıtı için imza kampanyası

M.BURAK YALÇIN

Turan Yolu Dayanışma Derneği, Kadeş Barış Meydanı’na Atatürk Anıtı yapılması için imza kampanyası başlattı.

Önceki gün Kadeş Barış Meydanı önünde basın açıklaması yapan Turan Yolu Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Batum, Kadeş Barış Meydanı’na Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtının yapılmasını talep ettiklerini belirterek, “Bu meydana böyle bir eserin çok gerekli olduğu inancındayız.” dedi.

Türkiye’nin birçok ilinde Kadeş Barış Meydanı gibi meydanların olduğunu aktaran Abdullah Batum, hepsinde de Atatürk Anıtı’nın bulunduğu ifade ederek, “Cumhuriyetin değerini bilen, atasını seven ve onun kıymetinin farkında olan Çorum halkının da böyle bir hizmete ‘evet’ diyeceğini ve gerekli katkıları sunacağı kanaatini taşıyoruz.

Çorum Belediyesi yetkilileri, bu isteiğimiz karşısında maddi imkanımız el vermiyor, paramız yok diyorsa Turan Yolu Dayanışma Derneği olarak, Çorum halkının da desteğini alarak böyle bir anıtın yapımını üstlenmek istiyoruz.” diye konuştu.

Çorum’un Çanakkale’de 1333 şehit, Kurtuluş Savaşı’nda 526 şehit verdiğini hatırlatan Batum, Çorum’da bulunan tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını imza kampanyalarına destek vermeye davet etti.

İmza kampanyasının Gazi Caddesi’nde Sultan Lahmacun üstünde bulunan dernek binasının önünde devam edeceğini söyleyen Batum, imzalar toplandıktan sonra Çorum Belediyesi’ne teslim edeceklerini kaydetti.

Kampanyaya Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan da destek verdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 09:36