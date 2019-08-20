‘Ne kadar çok proje o kadar çok hibe’

M.BURAK YALÇIN

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi programının tanıtım toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum’un ne kadar çok proje sunarsa o kadar çok hibe alacağını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi” programı ile ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

Dün gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve vatandaşlar katıldı.

SARI: PROJELERİ SİSTEME GİRMEDEN MÜHENDİSLERLE İSTİŞARE EDİN

Toplantının açış konuşmasını yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, projeleri sisteme girmeden önce mühendislerle istişare edin tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi: “Projeleri yaptıktan sonra sisteme elektronik ortamda giriyorsunuz. Girmeden önce mutlaka gerek proje yapıldıktan sonra mühendis arkadaşlarla istişare edin. Hata yapıldığı zaman vah tüh diyoruz. Daha çok proje nasıl gönderebiliriz. Her kesime hitap eden destek modelleri mevcut. Buradaki en büyük sıkıntılardan birisi proje ofisleri yüksek meblağlar istiyor. Biz kurum olarak her zaman hazırız. Çorum’da üreticiyi bir adım öne götürebilirsek ne mutlu.”

YÜKSEL: NE KADAR ÇOK PROJE O KADAR ÇOK HİBE

Vali Yardımcısı Recep Yüksel de il bazında proje sunmanın kotasının olmadığını, daha çok hibe almak için daha çok proje sunulması gerektiğini ifade ederek, “Çorum’dan ne kadar çok proje çıkarırsak, ne kadar iyi hazırlanmış projeyi müdürlüklerimize verirse çiftçilerimiz bizde o kadar çok sayıda projeyi kabul etmiş, bakanlığımıza sunmuş oluruz. Diğer iller ile yarışmak zorundayız. İl bazında kota yok, ne kadar çok proje gönderirsek Çorum olarak o kadar çok yararlanma, hibe alma şansına sahip oluruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ziraat Mühendisi Sevim Göçmen Soysal da sunum yaptı.

Sevim Göçmen, ekonomik yatırımları destekleme programı kapsamında tarımsal üretime yönelik yatırımlar, büyükbaş için yatırımlar, küçükbaş için yatırımlar, hindi ve kaz yetiştiriciliği yatırımı, su ürünleri yetiştiriciliği yatırımı, kültür mantarı üretimi yatırımı, kırsal ekonomik alt yapı yatırımları kapsamında da kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünlerin hibe desteği kapsamında değerlendirileceğini söyledi.

YÜZDE 50 HİBE

Son başvuru tarihinin ise 15 Kasım 2020 olduğunu ifade eden Sevim Göçmen Soysal, sunumda şu bilgileri verdi: “Program kapsamında her bir yatırım türü için hibeye esas proje tutarı belirlenmiş olup hibe oranı bu HEPT’nin yüzde 50’si kadardır. KDV hariç olarak bütçelendirilen projeler, mevzuat ile belirlenen satın alma kuralları ve hibe sözleşmesi esaslarına göre gerçekleştirildiğinde HEPT’nın yüzde 50’si yatırımcı, yüzde 50’si bakanlık tarafından karşılanır. Hibeye Esas Proje Tutarı dışında kalan proje yatırım tutarı ile KDV’nin tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

Programda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Bu tebliğin amacı, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunu sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”