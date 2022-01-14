Necdet Durukan göreve başladı

Çorum İl Halk Kütüphanesi Müdürü olarak ataması yapılan Necdet Durukan göreve başladı.

Necdet Durukan göreve başladı

Çorum İl Halk Kütüphanesi Müdürü olarak ataması yapılan Necdet Durukan göreve başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan görevde yükselme sınavı sonucuna göre, Türkiye genelinde boş bulunan il ve ilçe kütüphane müdürlüğü kadrolarına atama yapıldı.

Bu kapsamda halen Kütüphaneci Çağatay Kayan tarafından vekaleten yürütülen Çorum İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü görevine  daha önce Alanya  İlçe  Halk  Kütüphanesi  Müdürlüğü  emrinde Kütüphaneci  olarak  görev  yapan Necdet Durukan’ın ataması yapıldı.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü olarak ataması yapılan Necdet Durukan, geçtiğimiz hafta Çorum’a gelerek yeni görevine başladı.

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