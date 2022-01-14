Çorum İl Halk Kütüphanesi Müdürü olarak ataması yapılan Necdet Durukan göreve başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan görevde yükselme sınavı sonucuna göre, Türkiye genelinde boş bulunan il ve ilçe kütüphane müdürlüğü kadrolarına atama yapıldı.

Bu kapsamda halen Kütüphaneci Çağatay Kayan tarafından vekaleten yürütülen Çorum İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü görevine daha önce Alanya İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü emrinde Kütüphaneci olarak görev yapan Necdet Durukan’ın ataması yapıldı.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü olarak ataması yapılan Necdet Durukan, geçtiğimiz hafta Çorum’a gelerek yeni görevine başladı.