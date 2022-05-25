‘Necip Fazıl’ın şiirlerinin etkisi Aleyna Tilki’nin son şarkısının binle çarpılmışıdır’

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi ve TÜGVA Çorum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek anma konferansında konuşan yazar İsmail Kılıçarslan, 1920’li yıllarda Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerinin Türkiye’de kapı pencere yıktığını belirterek; “Tabiri caizse Necip Fazıl’ın yeni yayınladığı herhangi bir şiirde kapı, pencere yıkılıyor. Aleyna Tilki son şarkısını çıkarmış gibi oluyor diyecem olmayacak. Aleyna Tilki’nin çıkardığı son şarkının etkisinin yüz binle çarpın diyecem belki anlaşılır.” dedi

Türk edebiyatına damgasını vuran şair, yazar, düşünür üstad Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39.yıl dönümü nedeniyle Çorum’da “Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz” konulu konferans düzenlendi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın konuşmacılığını Ünlü yazar İsmail Kılıçarslan ve eğitimci Musa Yaşaroğlu yaptı.

Konferansa Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve öğrenciler katıldı.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in hayatının anlatıldığı konferansta konuşan yazar İsmail Kılıçarslan, insanların yaşamı boyunca dört tercih arasında kaldığını belirterek, Necip Fazıl’ın bu dört tercih arasından kendi hayatının kahramanı olmayı seçtiğini anlatarak; “ İnsan hayatı boyunca dört temel tercih ile karşı karşıya kalıyor. Birinci tercih başkalarının hayatının figüranı olma tercihi. İkinci tercih başkalarının hayatının kahramanı olmak. Üçüncü tercih kendi hayatının figüranı olmak ve dördüncü tercih ise kendi hayatının kahramanı olabilmek. Necip Fazıl hiç şüphesiz kendi hayatının kahramanı olmayı seçmiş biri. İşte bu yüzden vefatının üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen onu Çorum’da hayırla yad ediyoruz ve arkasından Fatiha okuyoruz.” dedi

Necip Fazıl hayatının sorusunun ‘Kimim ben?’ sorusu olduğunu ve kendi hayatının kahramanlığını ancak ‘Kimim ben?’ sorusuna cevap vererek bulduğunu düşündüğünü belirten Kılıçarslan, 1920’li yıllarda Necip Fazıl’ın bu soruya verdiği cevabın ‘Genç, bohem, bir şairim ve bütün Türkiye şiirlerime hasta.’ olduğunu söyledi.

Necip Fazıl 20 yaşında Türkiye’nin en önemli şairi haline geldiğini ifade eden Kılıçarslan, konuşmasının devamında Necip Fazıl’ın hayatını anlattı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022, 17:56