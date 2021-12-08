Necmettin Erbakan Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alacak.

Kadrolara başvuruda bulunacakların ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’nün www.erbakan.edu.tr adresinden online Başvuru Formunu doldurarak istenilen belgeleri ilgili bölüme yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

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