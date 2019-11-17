Necmettin Seven vefat etti

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TÜMSİAD ve Akıncılar Derneği Çorum Şubesi yönetimlerinde görev alan Necmettin Seven (38) vefat etti.

Hakörsan sahibi, emekli İmam Hatip Seyit Seven'in oğlu Necmettin Seven, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Seven'in vefatı ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Ulucamii'de kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Necmettin Seven'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.