Necmettin Uzun güven tazeledi

FATİH BATTAR

Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası’nın Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Necmettin Uzun tekrar yeniden oda başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Gülüm Düğün Salonu’nda düzenlenen Genel Kurula ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, esnaf odası temsilcileri ile çok sayıda oda üyesi katıldı.

Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı genel kurulda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi. Kurulda emektar üyelere de plaket takdim edildi.

Genel kurulda ayrıca odanın isminde değişikliğe gidildi. Oto Tamirciler Esnaf Odası’nın yeni ismi Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası olurken, isim değişikliği ise oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan konuşmaların ardından ise seçime geçildi. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Necmettin Uzun yeniden Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına seçildi.

Necmettin Uzun'un yönetiminde ise şu isimler yer aldı: "Alattin Yalçın, Hüseyin Şengil, İsmail Yetişgen, M. Murat İlter, Elvan Baykal, Cengiz Metin, Bahri Kuyumcu, Arif Akça."

Denetim Kurulu ise Özkan Ersoy, Serkan Pamuk ve Serbay Çetin’den oluştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022, 16:16