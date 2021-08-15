Nejdet Kerküklü kalbine yenildi

M.BURAK YALÇIN

Çorum'da tercümanlık yapan ve Çorum Barosu'nun da stajyer avukatlarından olan Nejdet Kerküklü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bu akşam saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren Nejdet Kerküklü kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kerküklü’nün vefatı sonrası Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Kenan Yaşar mesajında, "Geçirdiği kalp krizi sonucu baromuz stajyer Avukatlarımızdan Nejdet Kerküklü vefat etmiştir. Merhum meslektaşımıza Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021, 23:17