Neredeyse dükkâna giriyordu

RECEP MEBET

Üçtutlar Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı.

Öğle saatlerinde gerçekleşen kazada Osmancık 1. Sokak’tan çıkan otomobil ile Alaybey Sokak’tan gelen pikap Üçtutlar Caddesi’nde birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, cadde üzerindeki bir işyerine yarım metre kala durabildi.

Can kaybı ve yaralının olmadığı kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme yapan trafik polisleri, kaza ile ilgili rapor hazırladı.

‘TEDBİR İSTİYORUZ’

Osmancık 1. Sokak ile Üçtutlar Caddesi’nin kesiştiği noktada, trafik kazalarına karşı tedbir alınması isteniyor.

Bölgedeki düzensiz araç parklarından dert yanan esnaf ve çevre sakinleri, “Trafik akışı esnasında görüş mesafesini ortadan kaldıran araç parkları yüzünden pek çok kaza meydana geliyor” tespitinde bulundular.

Son zamanlarda artan kazalar nedeniyle tedirgin olduklarını anlatan vatandaşlar, yetkililere seslenerek söz konusu yerde acilen tedbir alınmasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 19:13