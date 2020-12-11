Neşeli Köşk çocuklarla buluşuyor

RECEP MEBET

Edebiyat Öğretmeni Tuba Geçmiş’in kurucusu olduğu Neşeli Köşk Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü 14 Aralık 2020 Pazartesi günü açılıyor.

Bahçelievler Mahallesi Lila Pastanesi civarı Bahçelievler 2. Sokak numara 17/A’da hizmet verecek olan Neşeli Köşk’ü tanıtan Kuruluş Müdürü Tuba Geçmiş, öğrenci kayıtlarına başladıklarını duyurdu.

“Köşk şeklindeki binamızı çocuklar için keyifli bir eğitim ortamına dönüştürdük” diyen Tuba Geçmiş, 4 katlı binanın ilk 2 katının gündüz bakımevi, diğer katlarının ise çocuk kulübü olarak hizmet vereceğini söyledi.

Eğitim alanındaki tecrübelerini Neşeli Köşk’le Çorum’a taşıdıklarını anlatan Geçmiş, bireysel ders takibi, İngilizce, müzik, satranç, robotik kodlama, psikolojik danışman ve rehberlik servisi bölümleriyle öğrencilerin yanında olacaklarını kaydetti.

25-66 aylık çocuklara bakımevi, 6-13 yaş arasındaki ilk ve ortaokul öğrencilerine ise çocuk kulübü çatısı altında hizmet vereceklerinin altını çizen Geçmiş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Yüksek Lisansımı Kırıkkale Üniversitesi’nde tamamladım. Özel ve devlet kurumlarında on yıla yakın görev yaptıktan sonra annelik ile görevime ara verdim. Annelik ve çocuğuma yetebilmek adına çocuk gelişimi ve çocuk psikolojisi alanlarına yöneldim. Gizli bir hazineye benzettiğim çocuğun dünyasına girebilmek için kapıları aralamaya kitaplar, dergiler ve çeşitli sertifikalar ile devam ettim. Edindiğim her bilgiyi uygulamaya başlayıp sonuçlarını aldığımda çocukla kaliteli zaman geçirebilmenin değerini ve mutluluğunu hissetmek tarifsizdi. Çocuk ve eğitimi adına çıktığım bu yolculuğuma Çocuk Gelişimi, Montessori, Masal Terapisi, Çocuk Resim Analizi, Disleksi ve Oyun Terapisi sertifikaları ve sayısız kitap eşliğinde halen devam ediyorum. Yolculuğumu renklendirmek öğrenmek ve bilgiyi paylaşmak adına ‘Neşeli Köşk’ü açma kararı aldım.

Ülkemizde ve bütün dünyada yayılmakta olan Covid-19 sebebi ile günlük yaşantımızda birçok değişiklik oluşurken bu değişikliklere çocuğu adapte edebilmek oldukça güç. Çocuğun kaygılarını kontrol edebilmek için ilk adım onu kendi dili ile bilgilendirmektir. Çocuk alışık olduğu rutinlerden vazgeçerek yeni kuralları benimsemeye çalışırken korku, kaygı ve öfke gibi duyguları harekete geçmemeli. Bazı ebeveynler çocuk daha fazla etkilenmesin diyerek virüs ve hastalıklarla ilgili konuşmaktan kaçınıyor. Bu anne ve baba olarak anlaşılır bir endişedir. Ancak günümüz koşullarında özellikle internet ve televizyonun bulunduğu ortamda vakit geçiren çocuğun farklı birçok bilgi ile karşı karşıya kalması kaçınılmaz bir durum. Kuruluş olarak bu zorlu süreçte çocuklarımızın ruh sağlığını zinde tutabilmek adına ‘psikolojik danışman ve rehberlik’ servimizle çalışacağız. Amacımız çocukların kendilerini daha iyi hissedip ifade edebileceği aktiviteler ve oyunlarla hayatın devam ettiğini çocuğa gösterebilmektir.

Kuruluşumuz gündüz bakımevi ve çocuk kulübü olarak iki ayrı bölümde hizmet verecektir. Çocuk kulübümüzde ilk ve ortaokul öğrencilerimizin bireysel ders takibinin yanı sıra yabancı dil, müzik, satranç ve robotik kodlama atölyeleri yer alıyor. Öte yandan psikolojik danışman ve rehberlik servisimiz her iki bölümde görev yapacaktır. Detaylı bilgi almak isteyen tüm öğrenci velilerimizi Neşeli Köşk’e davet ediyoruz.”