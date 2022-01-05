Neşeli Köşk Gündüz Bakımevi 1. yaşında

Neşeli Köşk Gündüz Bakımevi 4 Ocak 2021’de hizmet vermeye başlamasının ardından 1 yılı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Neşeli Köşk Gündüz Bakımevi Kurucu Müdür Tuba Geçmiş, ‘minik bir kalbe dokunabilmek’ duygusuyla başlayan yolculuğun minik kalplerin coşkusuyla her geçen gün yeni anlamlar kazandığını belirterek, “Kişilik gelişiminin % 60’nın oluştuğu 2-6 yaş aralığındaki çocuklarımızla özel bir süreci paylaşıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Minik yürekleri daha doğru anlamak ve onlara doğru hitaplarda bulunabilmek adına kuruluşumuz bünyesinde oluşturduğumuz ‘psikolojik danışmanlık’ servisi her hafta bir atölye çalışması ile öğrencilerimizle, psiko-eğitim programı ile her ay velilerimizle buluşuyor. Kuruluşumuzda gelişimlerini destekleyerek yaşam becerisi elde etmelerine katkı sağladığımız öğrencilerimize her hafta montesori uygulaması, İngilizce, jimnastik, müzik, satranç dersleri verilmektedir. Okul öncesi eğitim sürecinde en etkili ve kalıcı öğrenme modelinin ‘yaparak ve yaşayarak’ öğrenme olduğu bilinciyle belirli gün ve haftaları, özel günleri dramalarla renklendiriyoruz. Öğretmen-psikolojik danışman işbirliği ile çocuklarımızın gelişimini destekleyerek; oryantasyon dönemi, okula uyum süreci, aileyi tanıma, gelişim dönemi özellikleri, testler, ölçekler, formlar, aylık gelişim formları, aylık veli psiko-eğitim programları ile hizmet veriyoruz. İlk günden itibaren bize inan, güvenerek en değerli varlıklarını emanet eden değerli velilerimize yolculuğumuza eşlik ettikleri için çok teşekkür ederiz.”dedi. (Haber Merkezi)