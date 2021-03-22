Nevruz ateşi yakıldı

FATİH BATTAR

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen Nevruz tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla kutlandı.

Şehit Emin Güner Mesleki Teknik ve Andolu Lisesi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kurum müdürleri, STK temsicileri, okul idareci öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ile başlayan kutlama programında Okul Müdürü İbrahim Ayaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ile Vali Yardımcısı Recep Yüksel günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel; “Nevruz, geçmişten bugünlere taşıdığımız ortak kültür mirasımızdır.” dedi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Nevruz ateşini yakarak ateşin üstünden atladı. Daha sonra demir döven protokol üyeleri yumurta tokuşturdu. Gün boyu devam eden Nevruz coşkusu ip çekme, çuvalla yürüme ve yumurta taşıma gibi çeşitli oyunlarla renkli görüntülere sahne oldu.

Program Nevruz Halayı ile sona erdi.