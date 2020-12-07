Nevzat Güney vefat etti

RECEP MEBET

Eski Oba Bakkalı sahibi Nevzat Güney (67) vefat etti.

Ayten Güney’in eşi, Atilla ve Engin Güney ile Aslı Yalanız’ın babası, Hüseyin, Hasan ve Nurgül Güney’in kardeşi Nevzat Güney, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bu sabah Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulu Mezarlığa getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

HAKİMİYET, Nevzat Güney’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

