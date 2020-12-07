Nevzat Güney vefat etti

Eski Oba Bakkalı sahibi Nevzat Güney (67) vefat etti.

Nevzat Güney vefat etti

RECEP MEBET
Eski Oba Bakkalı sahibi Nevzat Güney (67) vefat etti.

Ayten Güney’in eşi, Atilla ve Engin Güney ile Aslı Yalanız’ın babası, Hüseyin, Hasan ve Nurgül Güney’in kardeşi Nevzat Güney, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bu sabah Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulu Mezarlığa getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

HAKİMİYET, Nevzat Güney’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.
 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Mehmet Ali küçük canbaz
Mehmet Ali küçük canbaz - 1 saat Önce

Allah rahmet eylesin

SIRADAKİ HABER
Çorum’da bilindik manzara!
Çorum’da bilindik manzara!
  1. GÜNCEL