Nevzat Veldet annesini kaybetti

FATİH AKBAŞ

Çepni Mahallesi eski muhtarı merhum İsmet Veldet’in eşi Zekiye Veldet (86) vefat etti.

Çorum Belediyesi Zabıta Memuru ve Tüm Bel Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Nermin Uçar ile Osmancık Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Ahmet Veldet’in anneleri Zekiye Veldet hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 12:09