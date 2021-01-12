HURŞİT BOZKURT

İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret ederek, “Nice 10 Ocaklar’a” temennisinde bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la basın sektörü ve çalışanları üzerine sohbet eden Günay, basın çalışanlarının çok önemli bir görev üstlendiklerini ve taşıdıkları sorumluluğun toplum açısından da değerli olduğunu dile getirdi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a tebriklerini ifade eden Günay, “Nice 10 Ocaklar’a ulaşmanız dileğiyle, Hakimiyet ailesinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü gönülden kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 10:22