Nihat Karalar'ın acı günü

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, BSGMEDYA Sitesi Yayın Yönetmeni Nihat Karalar’ın annesi Nazik Halaç (80) , bir süredir tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti



Tarım Kredi Kooperatiflerinden emekli Elvan Karalar, Gazeteci Nihat Karalar ile Neziha Kaya, Gürcan, Resul, Nurcan Aşan, Misler Kart ve Elif Karagöz’ün anneleri, Nihat Kaya’nın kayınvalidesi, Nazik Halaç, kalp yetmezliği tanısıyla kaldırıldığı Özel Hastanede vefat etti.

Merhumenin cenazesi 23 Mayıs Pazartesi günü öğle namazına müteakiben Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022, 14:36