Nikah memuru bu kez kendi kızının nikahını kıydı

Çorum Belediyesi Nikah Memuru Erdem Sakınmaz'ın kızı Beyzanur Sakınmaz evlendi.

Erdem ve Canan Sakınmaz’ın kızı Beyzanur ile Özcan ve Lale Bardakçı’nın oğulları İbrahim Can Bardakçı, Altınkaya Arena’da düzenlenen düğün töreni ile evlendi.

Nikah merasimine AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Sakınmaz ve Bardakçı aileleri ile davetliler katıldı.

Uzun yıllardır yüzlerce nikah kıyan Çorum Belediyesi Nikah Memuru Erdem Sakınmaz, bu kez kendi evladı Beyzanur ile İbrahim Can’ın nikahını kıyarak Çorum’da bir ilke imza attı.