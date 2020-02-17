Nikaha üniformayla geldiler

Çorumlu Jandarma Uzman Çavuş Abdulkadir Küsen, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nişanlısı Aslıhan Ensaroğlu ile nikahına askeri üniforma ile katıldı.

Erzurum'da Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli Abdulkadir Küsen ve Aslıhan Ensaroğlu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi.

Sosyal medyadan 1.5 yıl önce tanıştığı Jandarma Uzman Çavuş Abdulkadir Küsen ile hayatını birleştiren Aslıhan Ensaroğlu, nikahta eşine üniforma sürprizi yaptı. Nikaha eşi gibi askeri üniforma giyerek katılan Aslıhan Ensaroğlu, böylesine kutsal bir kıyafeti hayatının en güzel gününde giyinmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Evliliklerinin tesadüfen 14 Şubat'a denk geldiğini vurgulayan Aslıhan Ensaroğlu, "Eşimin nikaha askeri üniforma ile katılacağını öğrenince ben de ona eşli etmek için askeri üniforma giydim. Çok mutluyum. Allah askerimizi, polisimizi, vatanımızı korusun. Böylesine kutsal bir kıyafeti giymenin gururu içindeyim" diye konuştu.

Bir çağrı merkezinde çalışan eşini nikah salonunda askeri üniforma ile görünce şaşırdığını söyleyen Jandarma Uzman Çavuş Abdulkadir Küsen ise, "Bana güzel bir sürpriz oldu. Eşime askeri kıyafet çok yakıştı. Çorumluyum, Şırnak'ta görev yapıyorum. 2 yıllık askerim. 14 Şubat'ta dünya evine girmemiz de anlamlı oldu" dedi.

Nikahını kıyan merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, bir ömür boyu mutluluk dilediği genç çifte hediye olarak Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020, 10:18