Nisan ayında toplam 244 bin TL ceza kesildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Nisan ayında yapılan çalışmaları kamuoyuna açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü verilerine göre Çorum’da Covid-19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen, sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü 9 kişiye 3 bin 528 TL, 20 yaş altı 102 kişiye 48 bin 258 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 42 kişiye 38 bin 524 TL ve 49 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu 282 maddeden 154 bin 350 TL olmak üzere toplam 244 bin 660 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü Çorum’un % 98.00 aydınlatma oranı ile % 94.6 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının üzerinde bulunduğunu açıklarken, Nisan ayında işlenen suçlar ve cezalarla ilgili şu bilgileri verdi;

“2020 yılı Nisan ayında ilimizde meydana gelen Kasten Adam Öldürme (Bıçakla) olayında (1) şahıs yakalanmış çıkarılmış olduğu mahkemece ceza ehliyetinin tayin edilmesi için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir.

2020 yılı Nisan ayında ilimizde meydana gelen Ateşli Silahla Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme olaylarını gerçekleştiren (21) şahıs olaylarda kullandıkları suç aleti (8) silah ile birlikte, Ateşli Silah ve Kesici Aletle Kasten Yaralama olayını gerçekleştiren (15) şahıs olaylarda kullandıkları suç aleti (6) silah ile birlikte yakalanmış, (1) şüpheli adli mercilerce tutuklanmıştır.

2020 yılı Nisan ayında ilimizde meydana gelen Ateşli Silahla Yağma olayında (3) şahıs yakalanmış çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır.

Malvarlığına karşı işlenen (151) olay dan (105) olay aydınlatılmış, (46) olayın aydınlatma çalışmaları devam etmektedir. Çorum ilimiz %70.00 aydınlatma oranı ile % 50,9 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının üzerinde bulunmaktadır.

Covid-19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen, sokağa çıkma yasağını ihlalden, 65 yaş üstü (9) kişiye (3.528) TL. 20 yaş altı (102) kişiye (48.258) TL, Sosyal mesafe kuralına uymayan (42) kişiye (38.524) TL ve (49) kişiye Hıfzıssıhha Kanunu 282 maddeden (154.350) TL olmak üzere; Toplam (244.660) TL idari para cezası uygulanmıştır.

Asayiş suçu kapsamında Mahkemelerden gelen (21) yakalama müzekkeresinden, (27) şahıs yakalanmış, (16) şahıs adli mercilerce tutuklanmış, (11) şahıs serbest bırakılmış.

Kayıp olan (11) şahıstan, (10) şahıs bulunmuş, (1) şahsı bulma çalışmaları devam etmektedir.

Meydana gelen olaylarla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen (44) şüphelilerden (16) şüpheli savcılıkça serbest bırakılmış, (8) şüpheli mahkemece serbest bırakılmış, (7) şüpheliye adli kontrol uygulanmış (13) şüpheli tutuklanmıştır. Adli Mercilere sevk edilen yaşı küçük (3) şahıs Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmış.

Nisan ayı içerisinde ülke genelinde yapılan “Huzur Uygulaması” 2020/3 ve 4 (Corana Virüs) denetimleri yapılmış (2.424) kişi kontrol edilmiş, (22) şahsa toplamda 4.704 TL idari para cezası uygulanmış, (1.503) araç kontrol edilmiş ,( 15 ) araca toplamda 3.240 TL cezai işlem uygulanmış, (1.745) işyeri,(107) park ve bahçe, (27) mesire ve yürüyüş alanı denetlenmiştir.

İl merkezinde; Nisan ayı içerisinde Asayiş kapsamlı yapılan uygulamalar ile şok uygulamalar, ihbar-şüphe üzerine ve meydana gelen olaylarda; (8) ruhsatsız tabanca, (24) ruhsatsız av tüfeği, (4) kurusıkı tabanca, (7) kesici alet ele geçirilmiştir.

2020 yılı ilk 4 (dört) ay içerisinde, ilimiz genelinde asayiş kapsamlı yapılan uygulamalar, ihbarlar ve müdahale edilen olaylarda; (47) ruhsatsız tabanca, (81) Ruhsatsız tüfek, (30) kurusıkı tabanca, (69) kesici ve delici alet olmak üzere Toplam; (227) suç aleti ele geçirilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın huzurunu, can ve mal emniyetinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına devam edecektir. (Haber Merkezi)