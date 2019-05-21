Nisan’da 519 konut satıldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı Nisan ayı itibariyle Çorum’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 ve bir önceki aya göre %7 oranında azalarak 519 adet oldu.

Çorum 519 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından %0,6’lık pay alarak 35’inci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 18,1 oranında azalarak 84 bin 403 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 481 konut satışı ve % 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 519 konut satışı ve %8,9 pay ile Ankara, 4 bin 797 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkâri, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

ÇORUM’DAKİ İPOTEKLİ KONUT SATIŞI SAYISI 82 ADET OLDU

2019 yılı Şubat ayında Çorum’da satılan konutların %15,8’i ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 13’üncü sırada yer aldı. Çorum’da 2019 yılı Nisan ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayma göre ipotekli satılan konut sayısı %45,3 oranında azaldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %61,3 oranında azalış göstererek 10 793 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı % 12,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 040 konut satışı ve %18,9 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %27,4 ile Artvin oldu.

437 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum’da 2019 yılı Nisan ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %6,8 oranında arttı. Aynı dönemde Çorum ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%84,2) sıralamasına göre 69’uncu sırada yer aldı.

2019 Nisan ayında Çorum’da satılan konutların 218 adedi ilk defa satılırken, 301 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum’da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %42 iken; ikinci el satışlarının payı ise %58 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı %39,6, ikinci el satışlarının payı ise %60,4 oldu.