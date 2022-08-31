EROL TAŞKAN

Önceki Dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, siyaset kulislerinde “manalı bir paylaşım’ olarak yorumlandı.

Niyet ve nasip arasında ince bir çizgi olduğunu ifade eden Muzaffer Külcü, “Niyet hayır, akıbet de hayır olur inşallah” duasıyla paylaşımını tamamladı.

Külcü’den manalı paylaşım

Çorum siyasetinin kulisleri başta olmak üzere çarşı pazarın da birinci gündemi haline gelen Muzaffer Külcü’nün siyasete döneceği yönündeki söylemler, zaman zaman Külcü’nün yaptığı manalı paylaşımlarla kamuoyunda daha da güç kazanıyor.

Külcü’nün yaptığı son paylaşım, pek çok insanın kendi hayatı için isteyeceği duayı barındırırken, bu paylaşımı yapan söz konusu kişi Muzaffer Külcü olunca, toplumda siyasi bir mesaj olarak karşılık buluyor.

Paylaşımın satır aralarındaki kimi ifadelerin ise, “YARINIMIZI HAYIR; YOLUMUZU AÇIK eyle.” cümlesindeki gibi büyük harflerle yazılması, bu paylaşımın manalı mesajlar içerdiği yönündeki yorumları daha da artırıyor.

Çorum’da AK Parti Kurucu İl Başkanlığı, Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunarak, genç yaşta başladığı siyasette Çorum’a hizmet eden Muzaffer Külcü, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti; “İnsan NİYET ve NASİP arasında ince bir çizgide yaşarmış. Niyet kuldan, nasip Allah’tandır. Yâ Rabbi, Sen bizim niyetimizi, nasibimizi ve YARINIMIZI HAYIR; YOLUMUZU AÇIK eyle. Sen bizim gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle. Hakkımızda hayırlı olana da gönlümüzü razı eyle Allah’ım. Niyet hayır, akıbet de hayrolsun inşallah.”

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022, 19:24