Nöbetçi gözlükçüler belli oldu

Çorum'da faaliyet gösteren gözlükçüler, kısıtlama günlerinde nöbet sistemi ile hizmet verecekler.

Nöbetçi gözlükçüler belli oldu

RECEP MEBET 

Çorum'da faaliyet gösteren gözlükçüler, kısıtlama günlerinde nöbet sistemi ile hizmet verecekler. 

Sağlık Müdürlüğü, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde 'Nöbetçi Optisyenlik' sistemini uygulama kararı aldı. 

5-8 Mayıs 2021 tarihleri arasında nöbetçi olarak hizmet verecek gözlükçüler belli oldu. 

Edinilen bilgilere göre, 5 Mayıs'ta Ayşegül Optik, 6 Mayıs'ta Emre Optik, 7 Mayıs'ta Erdal Optik, 8 Mayıs'ta Işık Optik nöbetçi olacaklar. 

Nöbetçi optisyenler, 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecekler. 

Sağlık Müdürlüğü Eczane Optik Şubesi'nin hazırlayacağı plan doğrultusunda nöbet sisteminin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 22:40
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