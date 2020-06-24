'Nöbetçi lastikçi' uygulaması

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Ticaret İl Müdürlüğü, 27-28 Haziran’da yapılacak YKS nedeniyle gerçekleştirilecek kısıtlı sokağa çıkma yasağında bazı oto lastik tamircilerinin açık olacağını duyurdu.

Koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin yönetilmesi açısından alınan ek tedbirler kapsamında 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında, belirli bölgelerde oto lastik tamircileri faaliyette bulunacak. Çalışacak personel ise sokağa çıkma kısıtlamasından (görev yerine gidiş-geliş ve görev yerinde ) muaf tutulacak.

Bu çerçevede, belirtilen tarihlerde Çepni Mahallesinde Niyazi Bulut ve Mehmet Kirçi, Kunduzhan Mahallesinde Yasin Yıldırım, Ulukavak Mahallesinde Adem Koltaş ve Necati Güder, Akkent Mahallesinde Ali Yanar, Kale Mahallesinde Ayhan Taşağıl ve Mimar Sinan Mahallesinde Mehmet Yağlı’nın sahibi olduğu firmalar hizmet verecek.

Firmaların adres ve telefon bilgileriyle ilgili detaylı bilgi Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınabilir.