Nohut dürüm efsanesi Çorum’da

M.BURAK YALÇIN

Murat Yüceel ve Numan Alım’ın işletmeciliğini yaptığı No’hut Dürüm hizmete girdi. İşletme sahipleri, Gaziantep'te en az kebaplar kadar meşhur olan nohut dürümün kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde ilgi gördüğünü söyledi.

GAZİANTEP’E ÖZGÜ BİR LEZZET

Yeniyol Mahallesi Azap Ahmet Sokak Numara 20/E(eski Saray Sineması karşısı) adresinde hizmete giren ve son yıllarda büyük ilgi gören nohut dürümü Çorum’a kazandıran Murat Yüceel ve Numan Alım, nohut dürümün Gaziantep’e özgü bir lezzet olduğunu söylediler.

HEM DOYURUCU, HEM EKONOMİK

İşletme sahiplerinden Murat Yüceel, nohut dürümün besin değeri açısından da çok zengin olduğuna dikkat çekerek, “İsteğe göre acılı ve sade olarak servis ediyoruz. Müşterilerimiz nohut dürümünü çok beğeniyor ve çevresindekilere de tavsiye ediyor. Hem doyurucu, hem sağlıklı hem de çok ekonomik. ” dedi.

MEŞHUR LEZZETİ TATMAK İSTEYENLERİ NO’HUT DÜRÜM’E DAVET ETTİ

Farklı bir lezzeti Çorumlularla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüceel, nohut dürüm lezzetini tatmak isteyen herkesi No’hut Dürüm’e beklediklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022, 12:36