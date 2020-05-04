N’olacak bu kavşağın hali?

RECEP MEBET

Çevreyolu Bulvarı Buharaevler Kavşağı’nda dün yine trafik kazası meydana geldi.

Kavşak geçişinde yaşanan kazada, Ankara Yolu’ndan Samsun istikametine doğru seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu refüje çıktı.

Pazartesi Pazarı’nın yanı başında meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmadı.

Kaza sonrası Samsun istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza raporunun hazırlanmasının ardından kamyon, bulunduğu yerden kaldırıldı.

N’OLACAK BU KAVŞAĞIN HALİ?

Halk arasında ‘İlim Yayma Kavşağı’ olarak da bilinen bölgede trafik kazalarının eksik olmadığını vurgulayan vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Kazaların en büyük sebebinin sinyalizasyon sistemindeki değişiklik olduğunu savunan sürücüler, Buhara Kavşağı’nda köklü bir düzenlemeye gidilmesini istiyor.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren sürücüler, şehirler arası trafikle şehir içi trafiğin kesiştiği kavşakta yıl boyunca pek çok kaza yaşandığına işaret ettiler.

Meydana gelen kazalarda can ve mal kaybı yaşandığını ve pek çok kimsenin yaralandığını hatırlatan sürücüler, alınan tedbirlerin günü kurtarmaktan öteye geçmediğini öne sürdüler.

“Daha başka canlar zarar görmeden acilen çözüm bulunmalı” diyen vatandaşlar, yetkililere seslenerek bir an önce harekete geçilmesini beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 17:44