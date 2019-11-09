Nomi Baby&Kids açıldı

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi üyesi Mimar Halil İbrahim Özcan ve eşi Gülşah Özcan’ın sahibi olduğu Nomi Baby&Kids düzenlenen törenle açıldı.

Valilik yanında Bahçelievler Mahallesi 6.Sokak No:4/A adresinde bulunan Nomi Baby&Kids’in açılışı dün gerçekleştirildi. Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesilirken sonrasında ise davetliler işletmeyi gezdiler. Müzik dinletisinin de yapıldığı açılış programı kokteyl ile sona erdi.

Halil İbrahim Özcan ve eşi Gülşah Özcan verdikleri bilgi de işletmede 0-14 yaş arası çocuk butiği ürünlerinin satışının yapılacağını belirterek, ilk bir hafta açılışa özel indirimlerin olacağını söylediler.

Açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Belediye Meclisi üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.