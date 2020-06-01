Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da 1 Haziran itibariyle normale dönüş başladı. 3 ay önce başlayan Koronavirüs kapsamında Türkiye’de işletmelerin %70’i kapalı durumda idi. Gelinen noktada Türkiye’nin Koronavirüsle başarılı mücadelesinin ardından 1 Haziran itibariyle işletmelerin %90’ı yeniden hizmet vermeye başladı.

Normale dönüş kapsamında ilk önce kapatılan berberler ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başlarken, 1 Haziran itibariyle Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başladı.

Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri ve tesisleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başladı.

MESİRE ALANLARI AÇILDI AMA PİKNİK YASAK

1 Haziran itibbariyle kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak yeniden başlandı.

KREŞLER AÇILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açılış izni verilen özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınaN tedbirlerle yeniden hizmete başladı. Özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde grup sayıları azaltılarak, bir grupta en fazla 10 çocuk bulunması sağlandı. Ortak kullanım alanlarında da aynı anda en fazla 10 çocuk bulunuyor.

EĞLENCE VE OYUN MEKANLARI KAPALI

Şu anda sadece eğlence oyun mekanları kapalı durumda. Kademe kademe gerekleştirilen normale dönüş kapsamında eğlence ve oyun mekanlarının da Haziran ayı sonuna kadar açılması planlanıyor.